Ζίνι: «Περήφανος για την προσπάθεια που κάναμε, δώσαμε τα πάντα»

Ο Ζίνι που έβαλε δύο γκολ στο 3-1 της ΑΕΚ επί της Ράγιο Βαγιεκάνο ανέφερε πως όλοι στην Ένωση έδωσαν τα πάντα και πως είναι περήφανος για την προσπάθεια παρά τον αποκλεισμό.

Η ΑΕΚ παρότι πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο όταν και προηγήθηκε με 3-0, δεν κατάφερε να πάρει την τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League με το τελικό 3-1 να δίνει το εισιτήριο για την συνέχεια στους Ισπανούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Ζίνι που πέτυχε δύο γκολ με τον νεαρό επιθετικό μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV να αναφέρει τα εξής: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια που κάναμε ως ομάδα, δουλέψαμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα γιατί θέλαμε να γυρίζουμε το αποτέλεσμα. Κάναμε μία προσπάθεια, δώσαμε τα πάντα. Δεν ήμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα αλλά πρέπει πλέον να γυρίσει το τσιπ γιατί σε δύο μέρες έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό το παιχνίδι.

Μπήκαμε δυνατά, δώσαμε τα πάντα, ήταν φυσιολογικό στο τέλος να βγει η κούραση, έπεσε ο ρυθμός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκώσουμε το κεφάλι γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες και θα πρέπει να εμφανιστούμε πανέτοιμοι για τη συνέχεια».

Για τα δικά του γκολ: «Είμαι χαρούμενος για τα γκολ που πέτυχα, δουλεύω καθημερινά να πάρω την ευκαιρία μου και όταν μου δοθεί προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα».