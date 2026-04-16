ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Ο Ζίνι έχασε τεράστιες ευκαιρίες για το 4-1
Απίστευτες ευκαιρίες για το 4-1 κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο έχασε ο Ζίνι. Ο φορ της ΑΕΚ βρέθηκε δύο φορές κοντά στο χατ τρικ και το γκολ που θα έφερνε ξανά το ζευγάρι σε ισοπαλία και στην παράταση.
Στο 66' ο Ρότα επέμεινε, πίεσε τον Πάτσα κι έκλεψε τη μπάλα, γύρισε από δεξιά και ο Ζίνι στη μικρή περιοχή με τον Μπατάγια εκτός θέσης, πλάσαρε άουτ!
Η πρώτη φάση του Ζίνι
Στο 70' ο Βάργκα έβγαλε γλυκιά σέντρα, ο Ζίνι έκανε την κεφαλιά και με τον Μπατάγια εξουδετερωμένο η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα, αλλά απομάκρυνε ο Βαλεντίν πριν αυτή περάσει τη γραμμή.
Η δεύτερη ευκαιρία του Ζίνι
