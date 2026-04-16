Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και στην πρώτη φάση της στο δεύτερο ημίχρονο η Ρ΄σαγιο Βαγιεκάνο μειώνει με τον Παλαθός σε 3-1.

Την στιγμή που η ΑΕΚ μετά και το 3-0 από τον Ζίνι πίεζε ασφυκτικά και για τέταρτο γκολ, σε μια από τις καλύτερες (αν όχι την καλύτερη) εμφανίσεις της στην Ευρώπη, οι Ισπανοί της Ράγιο Βαγιεκάνο κατάφεραν να μειώσουν σε 3-1 που ήταν για την ώρα εκείνη σκορ πρόκρισης γι' αυτούς.

Συγκεκριμένα στο 60' οι παίκτες της Ένωσης ολιγώρησαν στην μεσαία γραμμή και μετά από κάθετη μπαλιά ο Παλαθός εκμεταλλεύτηκε και το κενό στην άμυνα και μείωσε σε 3-1.