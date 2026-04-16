Ο σπουδαίος Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 24 ώρες μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Final 4 του BCL επί της Μπανταλόνα.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της Μπανταλόνα ο Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μεταφέρει «αύρα»... πρόκρισης στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ένωση του σπουδαίου Σάλε πριν από 24 ώρες άφησε εκτός Final 4 του Baskteball Champions League την «οικοδέσποινα» Μπανταλόνα, με τον «αρχτιτέκτονα» της ομάδας και από τους πλέον εμβληματικούς προπονητές του τμήματος μπάσκετ να βρίσκεται απόψε στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Τον Ντράγκαν Σάκοτα υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ευάγγελος Ασλανίδης. Από το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο ο παίκτης Γάιος Σκορδίλης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Γιώργος Νικολάου.