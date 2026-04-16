Ο Μάρκο Νίκολιτς με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ημέρα της μεγάλης ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League έφτασε. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά της την ιστορική πρόκληση να ανατρέψει την ήττα στη Μαδρίτη με 3-0, όπως έχει ξανακάνει ο Δικέφαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1977, κόντρα στην ΚΠΡ.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Ισπανούς στην κατάμεστη «Allwyn Arena» ο Σέρβος τεχνικός με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το τελευταίο του μήνυμα προς τους Ενωσίτες.

«Πίστη και ενότητα», είναι το... λακωνικό μήνυμα του κόουτς της ΑΕΚ, το οποίο συνόδευσε με μια σφιγμένη γροθιά.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Cosmote Sports 2, όσο και από τον ΑΝΤ1.