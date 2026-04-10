Ουρές στα εκδοτήρια της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ
Η προοπτική της πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League έχει προκαλέσει παροξυσμό στις τάξεις των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο.
Λίγες μόλις ώρες μετά τη νίκη με 3-0 επί της ΑΕΚ στο Βαγιέκας, οι φίλαθλοι των Ισπανών έχουν αρχίσει να σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από τα εκδοτήρια στη Μαδρίτη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι» για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Οι οπαδοί της Ράγιο θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια αποκλειστικά με φυσική παρουσία κι όχι ηλεκτρονικά. Η επιθυμία τους να βρεθούν στην Allwyn Arena την Πέμπτη (16/4) είναι τόσο έντονη που οι 1.500 θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% της χωρητικότητας του γηπέδου αναμένεται να εξαντληθούν σε χρόνο-ρεκόρ.
💥🤯 Así es la cola en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada para el partido de Atenas 🇬🇷 pic.twitter.com/lO9Mt5ctVT— Union Rayo Live (@UnionRayoLive) April 10, 2026
