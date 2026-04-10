Κοσμοσυρροή στα εκδοτήρια της Ράγιο Βαγιεκάνο για ένα εισιτήριο για τη ρεβάνς του Conference League με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η προοπτική της πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League έχει προκαλέσει παροξυσμό στις τάξεις των οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Λίγες μόλις ώρες μετά τη νίκη με 3-0 επί της ΑΕΚ στο Βαγιέκας, οι φίλαθλοι των Ισπανών έχουν αρχίσει να σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από τα εκδοτήρια στη Μαδρίτη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι» για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι οπαδοί της Ράγιο θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια αποκλειστικά με φυσική παρουσία κι όχι ηλεκτρονικά. Η επιθυμία τους να βρεθούν στην Allwyn Arena την Πέμπτη (16/4) είναι τόσο έντονη που οι 1.500 θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% της χωρητικότητας του γηπέδου αναμένεται να εξαντληθούν σε χρόνο-ρεκόρ.