Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο είχε προβλέψει το τελικό σκορ του ματς με την ΑΕΚ

Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ είχε προβλέψει το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα σε ομιλία που έκανε στους παίκτες πριν το παιχνίδι.

Η χθεσινή ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Conference League ήταν ένα αποτέλεσμα που ξάφνιασε τον περισσότερο κόσμο και ίσως άδικο σε σχέση και με την εικόνα του αγώνα.

Αυτό όμως σίγουρα δεν συνέβη με τον προπονητή των Μαδριλένων, Ινίγκο Πέρεθ, ο οποίος σε ομιλία του πριν από το ματς είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο σκορ. Τη σχετική αποκάλυψη έκανε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ίζι Παλαθόν.

«Μας είπε: “Παιδιά, ας δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι 3-0, γιατί θα ήταν ένα πολύ σημαντικό μπουστ για την αυτοπεποίθησή μας”. Κατανοεί πολύ καλά τον παίκτη, προετοιμάζει άριστα τα παιχνίδια και μας διευκολύνει πολύ» και πρόσθεσε «έχει πολύ λαμπρό μέλλον».