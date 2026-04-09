Νίκολιτς: «Στην έδρα μας και με τον κόσμο μας έχουμε πίστη ότι θα το γυρίσουμε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει υπέρβαση αλά... ΚΠΡ στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε από τους Μαδριλένους με το βαρύ βάσει εικόνας και ευκαιριών 3-0 και συνεπώς πρέπει να κάνει το τέλειο ματς στο «κάστρο» της.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και εξέφρασε την πίστη του πως ο Δικέφαλος μπορεί να γυρίσει την κατάσταση με τη στήριξη του κόσμου, ενώ στάθηκε στον απαράδεκτο για ευρωπαϊκό επίπεδο αγωνιστικό χώρο του Βαγέκας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι. Σήμερα ήμασταν άτυχοι. Το σκορ μπορεί να ανατραπεί. Ηταν απαράδεκτος ο αγωνιστικός χώρος σε τέτοιο επίπεδο. Κάναμε λάθη.

Παρά τις προσπάθειές μας, είχε την κατοχή, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Φτάσαμε να δεχθούμε και τρίτο γκολ. Δικαιούμασταν να ήμασταν άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Σαφώς και το πιστεύουμε. Φτάσαμε εδώ με πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς. Σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη ότι θα γυρίσουμε την κατάσταση».