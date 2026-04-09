Η ΑΕΚ έχασε 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και το ενδεχόμενο να φτάσει η Ελλάδα τη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA απομακρύνθηκε.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Μαδρίτη, καθώς ηττήθηκε 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον έχει να ανέβει ένα... βουνό στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να περάσει εκείνη στα ημιτελικά του Conference League.

Παράλληλα, απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο να προλάβει η Ελλάδα τη δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η διαφορά από την Τσεχία παρέμεινε στους 513 βαθμούς, με τη χώρα μας να χρειάζεται απαραίτητα νίκη-πρόκριση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέχεια περαιτέρω πόντους στους «4», καθώς ακόμα και αν ο Δικέφαλος ανατρέψει τα δεδομένα, οι 500 βαθμοί που θα έρθουν δεν αρκούν για να καλυφθεί η διαφορά.

Υπενθυμίζεται ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος τη δέκατη θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη league phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα playoffs του Europa.