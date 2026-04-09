Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Όλα στραβά στο πρώτο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Δικέφαλος δέχτηκε γκολ στην αρχή και στο τέλος του 45λεπτου, έχασε... άχαστες ευκαιρίες για να σκοράρει και σαν να μην έφταναν αυτά αποκόμισε ενοχλήσεις ο Πέτρος Μάνταλος.

Ο αρχηγός της Ένωσης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους και φαινόταν πως δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτο επιβεβαιώθηκε με τη σέντρα του δεύτερου μέρους, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν αντικατέστησε τον Έλληνα χαφ.

Θυμίζουμε, πως ο Ρουμάνος δεν ξεκίνησε, καθώς ο Νίκολιτς ήθελε να τον προφυλάξει λόγω χτυπήματος που δέχτηκε στον θρίαμβο του Φαλήρου.

Επόμενο ματς της ΑΕΚ είναι η ρεβάνς με τους Μαδριλένους σε μια εβδομάδα από σήμερα (16/4, 22:00) και εν συνεχεία ακολουθεί το ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των Play Off (19/4, 18:00).