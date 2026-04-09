Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Το πανό με το πειρατικό που πάει στον Παρθενώνα
Στη δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή της ιστορίας της και πρώτη μετά από 25 χρόνια, η Ράγιο Βαγιεκάνο έφτασε ξανά στην οκτάδα, αυτή τη φορά στο Conference League, με το Βαγιέκας να βάζει τα καλά του για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ.
Οι οπαδοί των Μαδριλένων μάλιστα σήκωσαν και ένα εντυπωσιακών διαστάσεων πανό, στο οποίο απεικονίζεται το... πειρατικό πλοίο της Ράγιο να κατευθύνεται προς τον Παρθενώνα, που ξεπροβάλλει πίσω από σύννεφα και αστραπές.
