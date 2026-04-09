Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο σήκωσαν ένα τεράστιο πανό για το... πειρατικό τους πλοίο στο ματς με την ΑΕΚ.

Στη δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή της ιστορίας της και πρώτη μετά από 25 χρόνια, η Ράγιο Βαγιεκάνο έφτασε ξανά στην οκτάδα, αυτή τη φορά στο Conference League, με το Βαγιέκας να βάζει τα καλά του για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ.

Οι οπαδοί των Μαδριλένων μάλιστα σήκωσαν και ένα εντυπωσιακών διαστάσεων πανό, στο οποίο απεικονίζεται το... πειρατικό πλοίο της Ράγιο να κατευθύνεται προς τον Παρθενώνα, που ξεπροβάλλει πίσω από σύννεφα και αστραπές.