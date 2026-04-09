Σύμφωνα με την Cosmote TV o Ραζβάν Μαρίν έμεινε εκτός ενδεκάδας της ΑΕΚ στον προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για προληπτικούς λόγους.

Με μια έκπληξη θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο Βαγέκας για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγιέκανο. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα «σπάσει» το βασικό του δίδυμο στα χαφ, καθώς στο πλευρό του Ορμπελίν Πινέδα θα αγωνιστεί ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος αντί του Ραζβάν Μαρίν.

Σύμφωνα με τη μετάδοση της Cosmote TV ο διεθνής Ρουμάνος χαφ αποκόμισε χτύπημα στο θριαμβευτικό «διπλό» επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο και ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να τον προφυλάξει.

Ο βασικός μέσος του Δικεφάλου δεν έχει κάτι σοβαρό και η διαχείριση του γίνεται για προληπτικούς λόγους και μένει να φανεί εάν θα χρησιμοποιηθεί εφόσον ο Νίκολιτς το κρίνει αναγκαίο.

Αξιοσημείωτο πως και οι τρεις μέσοι... πρώτης γραμμής της Ένωσης, Πινέδα, Μαρίν και Μάνταλος είναι στο όριο καρτών ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζουμε πως το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Cosmote Sports 2, όσο και από τον ΑΝΤ1.