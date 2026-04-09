ΑΕΚ: Το «κιτρινόμαυρο» πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ιστορικό παιχνίδι, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό τους για το Conference League, και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της περίπου 1.100 Ενωσίτες στο Βαγιέκας.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν δώσει τον παλμό τους στην ισπανική πρωτεύουσα, με επίκεντρο την Πουέρτα ντελ Σολ, την οποία έχουν μετατρέψει σε... Νέα Φιλαδέλφεια!
Όπως έχουμε αναφέρει, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, καθώς το ματς θεωρείται από τις ισπανικές Αρχές ως υψηλής επικινδυνότητας.
🟡⚫️ Στην Πουερτα ντελ Σολ οι οπαδοί της ΑΕΚ, ετοιμάζονται για το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο.
📍 Αποστολή στη Μαδρίτη: Δημήτρης Βέργος#aekfc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 9, 2026
📍 Αποστολή στη Μαδρίτη: Δημήτρης Βέργος.#aekfc pic.twitter.com/qOKTcVpleB
