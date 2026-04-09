ΑΕΚ: Το «κιτρινόμαυρο» πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης

Δημήτρης Βέργος
AEK

Οι Ενωσίτες που βρίσκονται στη Μαδρίτη για τον πρώτο προημιτελικό της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν ξεκινήσει το δικό τους πάρτι στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας και το Gazzetta είναι ανάμεσα τους.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ιστορικό παιχνίδι, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό τους για το Conference League, και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της περίπου 1.100 Ενωσίτες στο Βαγιέκας.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν δώσει τον παλμό τους στην ισπανική πρωτεύουσα, με επίκεντρο την Πουέρτα ντελ Σολ, την οποία έχουν μετατρέψει σε... Νέα Φιλαδέλφεια!

Όπως έχουμε αναφέρει, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, καθώς το ματς θεωρείται από τις ισπανικές Αρχές ως υψηλής επικινδυνότητας.

     

