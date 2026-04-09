Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει ότι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έκανε πέντε νίκες στην κυρίως ευρωπαϊκή σεζόν ήταν και η τελευταία στην οποία αγωνίστηκε μήνα Απρίλιο στην Ευρώπη και αναλύει με… πίνακες την εφετινή παρουσία της Ενωσης

Πέντε νίκες έχει κάνει εφέτος η ΑΕΚ στην κυρίως ευρωπαϊκή σεζόν, μετά δηλαδή τα καλοκαιρινά προκριματικά. Πέντε σημαντικότατες νίκες για μία ομάδα που τις αμέσως προηγούμενες έξι τις είχε κάνει σε 15 χρόνια…

Να τα βάλουμε κάτω για τις απαραίτητες συγκρίσεις; Δύο τη σεζόν 2010-11, μία τη σεζόν 2011-12, μία τη σεζόν 2017-18 στη Ριέκα, μία τη σεζόν 2020-21 και μια τη σεζόν 2023-24… Εξι νίκες από το 2010, πέντε μαζεμένες εφέτος.

Είναι πολύ εύκολο το Conference League και δεν πιάνει; Ολες αυτές τις προηγούμενες σεζόν πάντως δεν έπαιζε στο Champions League, δεν αντιμετώπιζε πάντα πολύ πιο δύσκολες ομάδες από τη Φιορεντίνα, τη Σάμσουνσπορ, αλλά ακόμα και την Αμπερντίν, την Κραϊόβα (με τεράστια δυσκολία την είχε αποκλείσει το καλοκαίρι του 2019) ή την Τσέλιε, που πέρυσι έφτασε στην ίδια φάση της ίδιας διοργάνωσης και είχε βάλει δύσκολα στη Φιορεντίνα!



Πέντε νίκες στην κυρίως ευρωπαϊκή σεζόν η ΑΕΚ μέχρι εφέτος είχε κάνει μόνο μία φορά στην ιστορία της… Και μάλιστα πολύ παλιά! Σε χρόνια δοξασμένα… Σωστά το κατάλαβαν οι παλαιότεροι. Μόνο τη σεζόν 1976-77 στην πορεία μέχρι τους 4 του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, τη μοναδική φορά μέχρι απόψε που είχε αγωνιστεί Απρίλιο σε ευρωπαϊκό γήπεδο, η ΑΕΚ είχε κάνει πέντε νίκες στα δέκα ματς της σεζόν. Τις τέσσερις στη Νέα Φιλαδέλφεια στις ισάριθμες προκρίσεις με Ντιναμό Μόσχας, Ντέρμπι Κάουντι, Ερυθρό Αστέρα και ΚΠΡ και την πέμπτη στην Αγγλία επί της Ντέρμπι, που ήταν η πρώτη νίκη ελληνικού club σε αγγλικό έδαφος.

Ο οιωνός της έκτης νίκης, που θα χρειαστεί λογικά η ΑΕΚ για να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι εδώ. Ένα ακόμα ρεκόρ στη διάρκεια της εφετινής της πορείας, ίσως και το σημαντικότερο απ’ όλα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα και δεν είναι λίγα.

Ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά δεν είναι λίγα. Και αξίζει να τα επιθεωρήσουμε σε πέντε πίνακες, που καθρεφτίζουν και την αλήθεια μίας ευρωπαϊκής πορείας που απόψε από τη Μαδρίτη κρυφοκοιτάζει και τη συνέχεια…

Ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν

Η ΑΕΚ έχει ήδη κάνει τους περισσότερους αγώνες και τις περισσότερες νίκες σε μία σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Τρεις στα καλοκαιρινά προκριματικά, πέντε στην κυρίως σεζόν, σύνολο οχτώ με τις έξι νίκες να είναι η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της πριν από 24 χρόνια και τις πέντε νίκες η αμέσως προηγούμενη πριν από 49…

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις πέντε καλύτερες ευρωπαϊκές της σεζόν από πλευράς νικών

Βαθμοί UEFA coefficient σε μία σεζόν

Ο υψηλότερος συντελεστής σε μία σεζόν για τον ευρωπαϊκή της 5ετία που είχε γράψει μέχρι εφέτος η ΑΕΚ ήταν οι 14,365 βαθμοί πριν από 23 χρόνια, τότε όμως που στον ετήσιο συντελεστή υπήρχε και ποσοστό από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων στην ίδια σεζόν! Αυτή την επίδοση συνέτριψε εφέτος και φυσικά μπορεί ακόμα να την βελτιώσει.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις πέντε καλύτερες ευρωπαϊκές σεζόν της ΑΕΚ από πλευράς UEFA coefficient!

Βαθμοί στον ελληνικό συντελεστή σε μία σεζόν

H μεγαλύτερη μέχρι εφέτος προσφορά βαθμών της ΑΕΚ στον ελληνικό συντελεστή σε μία σεζόν ήταν οι 14,000 βαθμοί που είχε δώσει την περίοδο 2002-03. Αυτή την… προσφορά την ανέβασε εφέτος στους 20,000 βαθμούς και αν καταφέρει να την κάνει… 23,000 θα έχει ανεβάσει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό top-10.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις πέντε καλύτερες ευρωπαϊκές σεζόν της ΑΕΚ από πλευράς προσφοράς βαθμών στον ελληνικό συντελεστή:

Υψηλότερη θέση στο UEFA ranking σε μία σεζόν

Η 25η είναι μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ η υψηλότερη θέση στην οποία τερμάτισε σε μία σεζόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών ομάδων που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αντίστοιχη εφετινή της θέση είναι η 35η και αν καταφέρει να αποκλείσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο λογικά θα βρει μία θέση στο top-20 για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις πέντε καλύτερες ευρωπαϊκές σεζόν της ΑΕΚ από πλευράς ευρωπαϊκής κατάταξης:

Ο Μάρκο Νίκολιτς πίσω από τον Μπάγεβιτς

Και φυσικά υπάρχει και η επίδοση του Μάρκο Νίκολιτς που έγινε ο πρώτος προπονητής στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ που κατάφερε να πανηγυρίσει οχτώ νίκες από την πρώτη του κιόλας σεζόν φιλοδοξώντας να τις… αυξήσει! Ισως είναι ο και ο πρώτος προπονητής στην κιτρινόμαυρη ιστορία που θα μπορέσει τόσο γρήγορα να απειλήσει τον Ντούσαν Μπάγεβιτς σε αριθμό νικών με τον Ντούσκο να έχει τον αριθμό 18 αλλά σε 11 ευρωπαϊκές σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τους πέντε πρώτους προπονητές στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ από πλευράς νικών. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη χτίσει και το υψηλότερο ποσοστό νικών.

