Η Τσέλιε άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Σλοβενία και μείωσε το συνολικό σκορ σε 4-1.

Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τους «16» του Conference League και οι Σλοβένοι την «τιμώησασν».

Στο 12ο λεπτό ο Πήλιος έχασε τον Ιοσίφοβ, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα δεξιά, κινήθηκε αμαρκάριστος, πλάσαρε και από κόντρα στον Μουκουντί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα για το 0-1.

Με αυτό το γκολ η Τσέλιε μείωσε το συνολικό σκορ του ζευγαριού σε 4-1, όμως η Ένωση θέλει τη δεύτερη νίκη γαι τους βαθμούς στο ranking της.