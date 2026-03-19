Οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ με Ράγιο Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ είναι με κάθε... επισημότητα στους «8» του Conference League. Ο Δικέφαλος μετά το θρίαμβο στη Σλοβενία μπορει να μην ήταν καλή στη ρεβάνς και να ηττήθηκε από την Τσέλιε, όμως αυτό δεν στέρησε τη θέση στα προημιτελικά.

Στον επόμενο γύρο η Ένωση θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από τη ρεβάνς Ράγιο Βαγιεκάνο - Σάμσουνσπορ (22:00). Οι Μαδριλένοι έχουν σαφές προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 3-1 στην έδρα των Τούρκων.

Για ακόμα ένα γύρο το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας για την ΑΕΚ στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Στο ενδεχόμενο που ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Μπέτις τότε η ρεβάνς της Ένωσης αναμένεται να γίνει μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 15 Απριλίου.