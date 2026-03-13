ΑΕΚ: 40 Ούγγροι φίλαθλοι στο Τσέλιε για χάρη του Βάργκα
Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε ιδανικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο με την ΑΕΚ, καθώς στην πρώτη του εμφάνιση χρειάστηκε τρία λεπτά για να σκοράρει, για το 0-1 του Δικεφάλου στο Τσέλιε.
Μάλιστα ο διεθνής Ούγγρος φορ είχε και το δικό του... κοινό, καθώς στη Σλοβενία βρέθηκαν 40 συμπατριώτες του για χάρη του. Προκειται για οπαδούς της Στζεντεπετέρφα, η οποία είναι η πρώτη ομάδα που έπειαξε ο 31χρονος επιθετικός στην πατρίδα του.
Αξιοσημείωτο, πως μετά το ματς ο εκ των τεσσάρων σκόρερ της Ένωσης πήγε και φωτογραφήθηκε μαζί τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.