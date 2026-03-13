Περίπου 40 φίλοι της πρώτης ομάδας του Μπάραμπας Βάργκα ταξίδεψαν στη Σλοβενία για να δουν τον συμπατριώτη τους στον Τσέλιε - ΑΕΚ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε ιδανικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο με την ΑΕΚ, καθώς στην πρώτη του εμφάνιση χρειάστηκε τρία λεπτά για να σκοράρει, για το 0-1 του Δικεφάλου στο Τσέλιε.

Μάλιστα ο διεθνής Ούγγρος φορ είχε και το δικό του... κοινό, καθώς στη Σλοβενία βρέθηκαν 40 συμπατριώτες του για χάρη του. Προκειται για οπαδούς της Στζεντεπετέρφα, η οποία είναι η πρώτη ομάδα που έπειαξε ο 31χρονος επιθετικός στην πατρίδα του.

Αξιοσημείωτο, πως μετά το ματς ο εκ των τεσσάρων σκόρερ της Ένωσης πήγε και φωτογραφήθηκε μαζί τους.