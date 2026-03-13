Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγύρισαν με τον κόσμο τους την τεσσάρα επί της Τσέλιε.

Η ΑΕΚ έκανε πάρτι στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στην Τσέλιε και οι οπαδοί της στις εξέδρες.

Οι 2.000 φίλοι της Ένωσης απόλαυσαν την ομάδα τους που ισοπέδωσε με 4-0 τους Σλοβένους και ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Με τη λήξη του αγώνα όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στην εξέδρα που ήταν οπαδοί, αποθεώθηκαν και τραγουδούσαν μαζί τους. Ατελείωτο τραγούδι σε εξέδρα και χορτάρι. Απόλυτη ευφορία για την Ένωση που πλέον είναι έτοιμη να παίξει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έπειτα από 28 χρόνια.

