Τα χρήματα που ετοιμάζεται να βάλει στο ταμείο της η ΑΕΚ με την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ ισοπέδωσε την Τσέλιε με 4-0, είναι και με τα δύο πόδια ουσιαστικά στα προημιτελικά του Conference League και θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο της.

Θυμίζουμε ότι η Ένωση μετά την τεράστια ανατροπή με την Κραϊόβα και την πρόκριση της ως 3η στη League Phase της διοργάνωσης ανέβασε τα ευρωπαϊκά της έσοδα στα 9.432.000 ευρώ.

Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ από την τελευταία νίκη της με τους Ρουμάνους, άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ τώρα με την πρόκριση θα βάλει στο ταμείο της ακόμα 1,3 εκατ. ευρώ και θα εκτοξεύσει τα έσοδά της κοντά στα 11 εκατ. ευρώ. Η πρόκριση στα ημιτελικά, εφόσον την πετύχει η Ένωση, θα της δώσει ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα στο Conference League

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ

Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση Conference League: 4.000.000+3.000.000