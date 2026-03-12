Η ΑΕΚ σε 11 λεπτά αγώνα με την Τσέλιε εκτός από το γκολ είχε δοκάρι με τον Βάργκα και μεγάλη ευκαιρία με τον Γκατσίνοβιτς.

«Κιτρινόμαυρο»... πάρτι στο Τσέλιε με «διοργανώτρια» την ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος εκτός από το γρήγορο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα είχε δοκάρι και δυο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε διάστημα 11 λεπτών.

Στο 10ο λεπτό ο εξαιρετικός Βάργκα έβγαλε σε θέση βολής τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αστόχησε με διαγώνιο σουτ από καλό σημείο. Ο Σέρβος δεν βρήκε εστία από το ίδιο σημείο και στη φάση που προήλθε το κόρνερ, από το οποίο προέκυψε το γκολ του Βάργκα.

Ο Ούγγρος φορ της Ένωσης είχε μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 11ο λεπτό. Ο Γιόβιτς έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Βάργκα απέφυγε τον αντίπαλο του και με δυνατό σουτ τράνταξε το αριστερό δοκάρι της Τσέλιε.

Μάλιστα ο Βάργκα είχε και δεύτερο χαμένο τετ α τετ, έπειτα από υπέροχη ντρίμπα, αλλά τον νίκησε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων.