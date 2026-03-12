Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία με γκολ του Μουκουντί στην επαναφορά από το δοκάρι του Μαρίν.

Η ΑΕΚ δεν...έκοψε ταχύτητα, βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία και πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στα προημιτελικά του Conference League.

Στο 49ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Άρολντ Μουκουντί... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4.

Ο Καμερουνέζος στόπερ σε 33 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν έχει σκοράρει τρία γκολ και μάλιστα στις ισάριθμες τελευταίες εμαφνίσεις του. Θυμίζουμε πως ο 28χρονος είχε σκοράρει στα ματς με Λεβαδειακό και ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.