Τσέλιε - ΑΕΚ: Δοκάρι ο Μαρίν με απευθείας φάουλ, 0-4 ο Μουκουντί
Η ΑΕΚ δεν...έκοψε ταχύτητα, βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία και πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στα προημιτελικά του Conference League.
Στο 49ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Άρολντ Μουκουντί... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4.
Ο Καμερουνέζος στόπερ σε 33 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν έχει σκοράρει τρία γκολ και μάλιστα στις ισάριθμες τελευταίες εμαφνίσεις του. Θυμίζουμε πως ο 28χρονος είχε σκοράρει στα ματς με Λεβαδειακό και ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.
