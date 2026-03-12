Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά διπλασίασε το προβάδισμα της ΑΕΚ στο 33ο λεπτό του αγώνα με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ βρήκε το δεύτερο γκολ που άξιζε στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League. Η Ένωση προηγήθηκε μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Βάργκα και διπλασίασε το προβάδισμα της ύστερα από μισή ώρα παιχνιδιού.

Στο 33' ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός ντρίμπλαρε τον Νιετό και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Σλοβένων για το 0-2.

Δεύτερη ασίστ του Σέρβου φορ σε 34 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο, ενώ ο 27χρονος εξτρέμ σκόραρε για 7η φορά σε 41 εμφανίσεις, εκ των οποίων τα 5 γκολ είναι στο Conference League.