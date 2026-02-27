Οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ με τη Τσέλιε για τους «16» του Conference League

Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε 3η στη League Phase του Conference League και προκρίθηκε απευθείας στους «16», γνωρίζει πλέον τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και μέχρι τον τελικό της 27ης Μαίου στη Λειψία.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη σε διπλούς αγώνες με την Τσέλιε με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας λοιπόν, θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στην ομώνυμη πόλη της Σλοβενίας και ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στις 19 Μαρτίου στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας.