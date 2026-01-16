Τι θέλει η ΑΕΚ στην κλήρωση του Conference: Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου

Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου για το ιδανικό σενάριο στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου για την ΑΕΚ στο Conference League.

Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης για τα Play Off του Conference League, ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα πιθανά σενάρια για την ΑΕΚ και το πώς αυτά επηρεάζουν τη διαδρομή της στη διοργάνωση.

Επισημαίνεται ότι αρκετές ισχυρές ομάδες, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Φιορεντίνα και η Άλκμααρ, έχουν συγκεντρωθεί στην αριστερή πλευρά του ταμπλό, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά την πορεία όποιου βρεθεί εκεί.

Για την Ένωση, το ιδανικό σενάριο στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου είναι να βγει πρώτη από τη γυάλα η Σπάρτα Πράγας, ώστε να οδηγηθεί στη δεξιά πλευρά και να αποφύγει τους ισχυρούς αντιπάλους στον δρόμο προς τον τελικό.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Δημάτος

«Βάρυνε» πολύ η αριστερή (silver) πλευρά του ταμπλό της εφετινής διοργάνωσης του Conference, μετά τη σημερινή κλήρωση!

Από τις πιο ισχυρές αντικειμενικά ομάδες, που δεν μπήκαν στο top-8, πήγαν στην αριστερή πλευρά και η Κρίσταλ Πάλας και η Φιορεντίνα και η Αλκμααρ και στην κλήρωση των 16, αν συνεχιστεί αυτό, υπάρχει η πιθανότητα να μαζευτούν εκεί όλοι οι ισχυροί με Ράγιο Βαγιεκάνο αντί Σαχτάρ, Στρασμπούρ αντί Ρακόφ και Μάιντς αντί ΑΕΚ Λάρνακας!

Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλει πλέον η ΑΕΚ στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου είναι από τη γυάλα με τη Σπάρτα Πράγας με την οποία θα μπουν μαζί (3/4) να... βιαστεί και να βγει πρώτη η ομάδα από την Τσεχία...

Σε αυτή την περίπτωση η Σπάρτα Πράγας θα τραβήξει στην αριστερή πλευρά του ταμπλό και η ΑΕΚ στη δεξιά (green) και θα πέσει λογικά στην Τσέλιε, αποφεύγοντας την Αλκμααρ.

Αν συμβεί αυτό θα είναι πλέον δεδομένο ότι στο δρόμο της ΑΕΚ δεν πρόκειται να υπάρξουν Κρίσταλ Πάλας, Φιορεντίνα, Αλκμααρ, αλλά και Γιαγκελόνια ή Λεζ Πόζναν, μαζί με τη Σπάρτα Πράγας, παρά μόνο στον... τελικό!

Από την άλλη πλευρά αν στις υπόλοιπες τρεις γυάλες της κλήρωσης βγουν κατά σειρά πρώτες η Μάιντς και όχι η ΑΕΚ Λάρνακας, η Σαχτάρ και όχι η Ράγιο Βαγιεκάνο και στο τέλος η Ρακόφ και όχι η Στρασμπούρ, το δεξί μέρος του ταμπλό θα αποτελεί το ιδανικό path...

Μιλώντας πάντα θεωρητικά γιατί το ποδόσφαιρο εντός των τεσσάρων γραμμών έχει... διασύρει πολλές φορές όλες αυτές τις αναλύσεις!