Μετά το φινάλε του θρίλερ, ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τον Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι για την εμφάνισή του, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την ποιότητά του.

Η ΑΕΚ έγραψε μια ακόμη ευρωπαϊκή ιστορία, από εκείνες που γεννιούνται μέσα από την άρνηση της ήττας. Σε ένα από τα πιο καθηλωτικά παιχνίδια της League Phase του Conference League, η Ένωση γύρισε την τύχη στα χέρια της και δραπέτευσε με ένα ηρωικό 3-2, εκτοξεύοντας τον εαυτό της στην 3η θέση της βαθμολογίας. Μαζί με τη μεγάλη πρόκριση, κέρδισε και το πολύτιμο δώρο της ευρωπαϊκής ανάσας: δύο μήνες ξεκούρασης και προσμονής.

Η ΑΕΚ του δεύτερου ημιχρόνου ήταν μια ομάδα αποφασισμένη να ξεπεράσει τα όριά της. Οι παίκτες του Νίκολιτς κατέθεσαν ψυχή στο χορτάρι, μετατρέποντας το πάθος σε πράξη και την πίστη σε αποτέλεσμα. Στην καρδιά αυτής της ανατροπής, ο Βίντα στάθηκε σαν βράχος, αναδεικνυόμενος MVP, ηγετικό σύμβολο σε μια βραδιά που ζητούσε χαρακτήρα.

Απέναντί της, η Κραϊόβα δεν υπήρξε απλός κομπάρσος. Για 90 λεπτά κοίταξε την πρόκριση στα μάτια, έβαλε δύσκολα στην Ένωση και φλέρταρε επικίνδυνα με το όνειρο. Στο τέλος, όμως, λύγισε, προδομένη από την απειρία της και τη διαφορά ποιότητας που, στις λεπτομέρειες, κάνει τη διαφορά. Ο Μπαϊαράμ βρήκε δίχτυα και δήλωσε παρών, όμως ο παίκτης που σημάδεψε το ματς με την παρουσία του ήταν άλλος.

Ο Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι υπήρξε ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν όλο το παιχνίδι της Κραϊόβα. Ο Γεωργιανός μέσος έκοβε και έραβε, κατάπιε αμέτρητα χιλιόμετρα και κράτησε όρθια την ομάδα του όσο οι δυνάμεις του το επέτρεπαν. Ο διεθνής μέσος (με 29 συμμετοχές) αποχώρησε στο 90+6’, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που αποδείχθηκε μοιραίο. Λίγα λεπτά αργότερα, η Κραϊόβα είδε τα γκολ του αποκλεισμού να γκρεμίζουν ό,τι έχτιζε.

Ήταν από τις κορυφαίες φετινές εμφανίσεις του Μεκβαμπισβίλι, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, τη στιγμή που περίμενε να αγκαλιάσει τους δικούς του παίκτες για την τεράστια πρόκριση, στάθηκε μπροστά στον Γεωργιανό και τον συνεχάρη, αναγνωρίζοντας την κατάθεση ψυχής και το ταλέντο του, ξεχωρίζοντάς τον ανάμεσα στους αντιπάλους.

Ο 24χρονος μέσος τον ευχαρίστησε και αποχώρησε από το γήπεδο με λίγο πιο ανάλαφρη καρδιά, κερδισμένος σε αναγνώριση και σεβασμό έπειτα από ένα ευρωπαϊκό θρίλερ που θα θυμάται για καιρό.