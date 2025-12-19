Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ρουμανίας, ο Γάλλος μέσος αναμένεται να αποχωρήσει από την Κραϊόβα, μετά το πέναλτι που έκανε στον Βίντα και έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια της σεζόν, ο Ντομαγκόι Βίντα ήταν πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ, στο παιχνίδι με την Κραϊόβα, που υπέγραψε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, ωστόσο ο Κροάτης αμυντικός μείωσε στο 65', ο Κουτέσα έφερε το ματς στα ίσα στο 90+8' και στη συνέχεια ο Βίντα ανατράπηκε από τον Λάις Ούρι, με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα μετά και από παρέμβαση του VAR και τον Γιόβιτς να διαμορφώνει το 3-2 μέσα σε τρελά πανηγύρια.

Τα πράγματα φαίνεται πως δεν είναι και τα καλύτερα για τον παίκτη της Κραϊόβα, καθώς σύμφωνα με ρουμανικά μέσα, ο σύλλογος έχει αποφασίσει να του λύσει το συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Σημειώνεται πως ο Ούρι βρίσκεται για 4η σεζόν στην ομάδα, έχοντας μέχρι στιγμής 8 γκολ και 11 ασίστ σε συνολικά 98 εμφανίσεις.