Νίκολιτς: «Ήταν θέμα νοοτροπίας νικητή, το σλόγκαν μου ταιριάζει απόλυτα στην ΑΕΚ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μυθική ανατροπή επί της Κραϊόβα και την πρόκριση στάθηκε στη μαχητική νοοτροπία των παικτών του, επισημαίνοντας ότι το μότο του «να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς» ταιριάζει ακριβώς σε αυτή την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είναι μια μακρά αλλά όμορφη βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλους. Μετά από 23 χρόνια η ΑΕΚ φτάνει στους 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τώρα θέτουμε νέους στόχους. Περάσαμε στη League Phase, προκριθήκαμε στην επόμενη φάση, τώρα περάσαμε στους 16 και πρέπει να βάλουμε νέους στόχους. Είμαι πολύ περήφανος. Όχι τόσο για την απόδοση, που δεν ήταν κακή, αλλά οι 16 παίκτες που είχαμε σήμερα ήταν αυτοί που δεν τα παράτησαν ποτέ παλεύοντας ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα, έδωσαν χαρά σε όλους. Τώρα στρέφουμε το μυαλό μας στον ΟΦΗ. Θα έχουμε στη διάθεσή μας τον Ζοάο, τον Καλοσκάμη και τον Λιούμπισιτς, καλώ τους πάντες να έρθουν στο γήπεδο για να κλείσουμε όπως πρέπει πριν τις γιορτές. Αυτή η ομάδα το αξίζει».

Για το αν αυτή η νίκη είναι η επιτομή της νοοτροπίας του νικητή που έχει δώσει στην ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν: «Είμαι χαρούμενος για αυτό. Σε αυτή τη σειρά του νικηφόρου σερί αποδείξαμε τη νοοτροπία του νικητή. Σήμερα ήταν θέμα νοοτροπίας. Αυτό που συζητήσαμε και στο ημίχρονο. Μπήκαμε δυναμικά στην αρχή, μετά υπήρξε άγχος, το οποίο πρέπει να το ελέγχουμε γιατί θα τιμωρηθούμε στο υψηλό επίπεδο. Στο ημίχρονο αναλύσαμε κάποια πράγματα με ηρεμία, ρισκάραμε στο δεύτερο μέρος, δεχθήκαμε κάποια ατυχή τέρματα, αλλά εμείς κάναμε ευκαιρίες και αξίζαμε τη νίκη. Το πιο σημαντικό είναι η χαρά που δώσαμε στους φιλάθλους. Αποδείξαμε την αθλητική και μαχητική νοοτροπία που έχουμε μέσα μας».

Για το αν του έχει ξανασυμβεί στην καριέρα του τέτοια ανατροπή και αν το πίστευε στο τέλος: «Το σημαντικό είναι να έχεις θετικό πνεύμα, να είσαι ήρεμος και να παίρνεις τη σωστή απόφαση. Λειτούργησαν καλά και οι αλλαγές που κάναμε και η έκρηξη στο γήπεδο μας έδωσε ώθηση. Η απόφαση είχε ληφθεί. Δεν θα σταματούσαμε στην ισοφάριση παρότι ο βαθμός μας έδινε την πρόκριση. Αν υπάρχει ο Θεός του ποδοσφαίρου ίσως μας αντάμειψε σήμερα».

Για τη διαχείριση που πρέπει να γίνει ενόψει ΟΦΗ και την προσοχή που πρέπει να υπάρξει μετά από αυτό το νέο μεγάλο αποτέλεσμα: «Έχουμε οκτώ αναμετρήσεις στη σειρά. Σήμερα κάναμε άλλη μια νίκη. Μένει ακόμα ένα παιχνίδι, το μυαλό μας πηγαίνει τώρα στον ΟΦΗ. Δεν ήταν εύκολες οι αναμετρήσεις με τη συγκεκριμένη ομάδα. Πρέπει να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Είναι σημαντικό να κλείσουμε θετικά τη χρονιά, θα δώσει κι άλλη ώθηση στην ομάδα».

Για το που αφιερώνει την πρόκριση και για το πανό που υπήρχε στο γήπεδο με τα λόγια του από το καλοκαίρι (σ.σ. να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς): «Δεν το αφιερώνω κάπου συγκεκριμένα. Είμαι πολύ περήφανος για όλους στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Αφιερώνω συνήθως ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα το δούμε τον Μάιο. Το σλόγκαν ήταν μια έκφραση προς τους παίκτες για να τους δώσω κίνητρο. Είναι κάτι που συμπυκνώνει τη νοοτροπία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που το υιοθέτησαν το σλόγκαν. Ταιριάζει απολύτως σε αυτόν τον σύλλογο το σλόγκαν αυτό».

Για τον Βίντα και τον επαγγελματισμό του: «Ο Βίντα είναι ο MVP. Όχι μόνο για το γκολ και το πέναλτι, αλλά και για την καίρια παρέμβαση που έκανε. Το καλοκαίρι είχαμε μια ειλικρινή κουβέντα. Του είπα ότι θα δίναμε λίγο περισσότερο προσοχή σε νεότερους παίκτες και ότι αυτός θα ήταν από τους αρχηγούς και θα έπαιρνε τον χρόνο να βοηθήσει για να τους υποστηρίξει. Εκτίμησε αυτή την κουβέντα για να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Στην Εθνική Κροατίας είχε έναν αντίστοιχο ρόλο, τον δέχθηκε και εδώ. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο με έναν παίκτη αυτού του στάτους. Αλλά το έχει φέρει εις πέρας».

Για το αν βλέπει βελτίωση στο σκοράρισμα: «Είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε αποδοτικοί και παίζουμε για να σκοράρουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα».

Για το αν περνάει κάποια σκέψη από το μυαλό του σχετικά με τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στους 16: «Πρόκειται για καλές ομάδες, δυσάρεστες ομάδες. Θα έχουμε χρόνο να το σκεφτούμε. Το μυαλό μου είναι στον ΟΦΗ για να κλείσουμε τη χρονιά με καλό τρόπο. Έχουμε χρόνο να τα σκεφτούμε. Σημασία έχει να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα εμείς για να το αντιμετωπίσουμε».