Μαγική ΑΕΚ ανατροπή και νίκη για την ΑΕΚ, με την Ένωση με δύο γκολ στις καθυστερήσεις να νικάει την Κραϊόβα και να προκρίνεται ως 3η στην League Phase του Conference League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Μια φοβερή και τρομερή ΑΕΚ, με γκολ του Κουτέσα στο 90+8' και του Γιόβιτς στο 90+15', κατάφερε να πετύχει επική ανατροπή και να επικρατήσει της Κραϊόβα με 3-2 και να προκριθεί στους «16» του Conference League. Η Ένωση μάλιστα ολοκλήρωσε την League Phase της διοργάνωσης τερματίζοντας στην 3η θέση σε μια εξαιρετική έως τώρα πορεία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όχι μόνο δεν τα παράτησε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ από τους Ρουμάνους με 2-0, αλλά πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχει πετύχει πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής που ξαναλέμε πως έδωσε την πρόκριση στην ΑΕΚ στους «16», καθώς μπαίνοντας στην οκτάδα, δεν θα παίξει Play Offs.