Στις καθυστερήσεις του αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα ο Ντέρεκ Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε την ομάδα του στους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν ένα... μαγικό για να προκριθεί στους «16» του Conference League και ο Ντέρεκ Κουτέσα για ακόμα μια φορά έβγαλε το «ραβδί» του όταν η Ένωση τον χρειαζόταν.

Στο 90+8' ο Ελίασον έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ελβετός με κεφαλιά - ψαράκι ισοφάρισε σε 2-2 και έφτασε σε αποτέλεσμα που της έδινε θέση στην 8αδα της League Phase. Όπως συνηθίζει ο winger της Ένωσης πανηγύρισε με το κλασικό του... ραβδί αλά Χάρι Πότερ.

Μάλιστα λίγο αργότερα ο Γιόβιτς μετουσιώσε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα και υπέγραψε την ανατροπή της ΑΕΚ.