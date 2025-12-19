ΑΕΚ - Κραϊόβα: Το γκολ του Κουτέσα που έστειλε τον Δικέφαλο στους «16»
Η ΑΕΚ χρειαζόταν ένα... μαγικό για να προκριθεί στους «16» του Conference League και ο Ντέρεκ Κουτέσα για ακόμα μια φορά έβγαλε το «ραβδί» του όταν η Ένωση τον χρειαζόταν.
Στο 90+8' ο Ελίασον έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ελβετός με κεφαλιά - ψαράκι ισοφάρισε σε 2-2 και έφτασε σε αποτέλεσμα που της έδινε θέση στην 8αδα της League Phase. Όπως συνηθίζει ο winger της Ένωσης πανηγύρισε με το κλασικό του... ραβδί αλά Χάρι Πότερ.
Μάλιστα λίγο αργότερα ο Γιόβιτς μετουσιώσε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Βίντα και υπέγραψε την ανατροπή της ΑΕΚ.
