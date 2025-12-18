Ο Γιόβιτς στο 51' δεν κατάφερε να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα.

Η ΑΕΚ στο 51' άγγιξε το 1-1 κόντρα στην Κραϊόβα.

Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Γιόβιτς έκανε κεφαλιά ψαράκι στη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα έσκασε στο χόρτο κι έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

