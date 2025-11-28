Από τους μεγάλους άτυχους της βραδιάς για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος έκανε ανάρτηση μετά το ματς με τη Φιορεντίνα με δεμένο το γόνατό του.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Φιορεντίνα στην Ιταλία, πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό και πλέον ελπίζει για την πρώτη 8άδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Μεγάλος άτυχος της βραδιάς ήταν ο Ζίνι που τραυματίστηκε στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση μετά το ματς όπου φαίνεται το δεμένο γόνατο και γράφει:

«Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».