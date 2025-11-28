ΑΕΚ: Η ανάρτηση του Ζίνι με δεμένο το γόνατο
Από τους μεγάλους άτυχους της βραδιάς για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος έκανε ανάρτηση μετά το ματς με τη Φιορεντίνα με δεμένο το γόνατό του.
Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Φιορεντίνα στην Ιταλία, πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό και πλέον ελπίζει για την πρώτη 8άδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.
Μεγάλος άτυχος της βραδιάς ήταν ο Ζίνι που τραυματίστηκε στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση μετά το ματς όπου φαίνεται το δεμένο γόνατο και γράφει:
«Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.