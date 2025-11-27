Φιορεντίνα - ΑΕΚ: «Ζεσταίνεται» ο κόσμος της Ένωσης με συνθήματα
Οι 1.300 οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονται στο κόρνερ έχουν ήδη πάρει τη θέση τους, ενώ λίγο αργότερα στις εξέδρες του Αρτέμιο Φράνκι πλάι στα δημοσιογραφικά ήρθαν και όσοι εξασφάλισαν ένα επιπλέον μαγικό χαρτάκι πριν από μερικές ώρες.
Μάλιστα οι οπαδοί της ΑΕΚ άρχισαν να «ζεσταίνονται» με συνθήματα και παλμό πριν τη σέντρα, μετατρέποντας σε... Νέα Φιλαδέλφεια το Αρτέμιο Φράνκι.
Οι οπαδοί της Ένωσης άρχισαν να απαντάνε στα συνθήματα από τη μία άκρη στην άλλη, τη στιγμή που στις τάξεις των φίλων της Φιορεντίνα υπήρχαν άδεια καθίσματα, με τους κιτρινόμαυρους να κυριαρχούν στις εξέδρες απόλυτα.
🟡🦅 Ζεσταίνεται ο κόσμος της ΑΕΚ στο Αρτέμιο Φράνκι.
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/NPbgZ0qsLJ
