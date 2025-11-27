Ιταλός ρεπόρτερ στο Gazzetta: «Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες φάσεις της ιστορίας της»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο, Λεπόρε, μιλάει στο Gazzetta για την μεγάλη κόντρα της ΑΕΚ με την Φιορεντίνα και το κλίμα στο στρατόπεδο των «βιόλα».

Λίγες ώρες πριν την πολύ απαιτητική μάχη της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, με αντίπαλο την Φιορεντίνα, ο Ιταλός ρεπόρτερ των «βιόλα», Λορέντσο Λεπόρε, μεταφέρει μέσω του Gazzetta, το κλίμα που επικρατεί στην γείτονα χώρα.

Ο δημοσιογράφος που μεταξύ άλλων συνεργάζεται και με το τηλεοπτικό δίκτυο Sportitalia, στέκεται στο πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας της Φλωρεντίας στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ επισημαίνει πως στόχος των «βιόλα» στο Conference League, αποτελεί η κατάκτηση του τροπαίου.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτήν την περίοδο η Φιορεντίνα και πως προσεγγίζει την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Conference League;

Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Το γεγονός πως δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν ούτε ένα ματς από το ξεκίνημα της σεζόν, στη Serie A, μαρτυρά το μέγεθος του προβλήματος. Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Στέφανο Πιόλι, προλαμβάνοντας τον Πάολο Βανόλι, ο οποίος και ανέλαβε πρόσφατα τα νέα του καθήκοντα. Τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει, σταδιακά, να βελτιώνονται, όμως υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα μπροστά. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, αν θέλουν να επιστρέψουν στα γνωστά τους επίπεδα.

Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, στους οποίους να εστιάζει περισσότερο το προπονητικό τιμ της Φιορεντίνα, θεωρώντας πως αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο για την ομάδα τους;

Γνωρίζουν καλά τον Λούκα Γόβιτς, που αγωνίστηκε με την φανέλα της Φιορεντίνα στο παρελθόν, πριν ο Σέρβος επιθετικός μετακομίσει στο Μιλάνο. Το ίδιο ισχύει και για τους Ζοάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα, Ραζβάν Μάριν και Στρακόσια, που έχουν περάσει ένα μεγάλο μέρος της καριέρας τους, αγωνιζόμενοι στη Serie A.

Η Φιορεντίνα στο πλαίσιο του Conference League της περσινής σεζόν, αντιμετώπισε μία άλλη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Θεωρείς πως μπορεί να γίνει σύγκριση με αυτά ματς;

Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, με αυτούς κόντρα στον Παναθηναϊκό, στη διάρκεια της περσινής σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Όπως η ΑΕΚ έχει τον Γιόβιτς που στο παρελθόν έπαιξε για την Φιορεντίνα, έτσι ο Παναθηναϊκός είχε και έχει τον Ντραγκόφσκι. Επίσης, πρόκειται για δύο συλλόγους που έχουν πολύ κόσμο να τους ακολουθεί, ενώ οι προπονητές τους έχουν χρησιμοποιήσει ως σχηματισμό το 4-2-3-1.

Ποιος είναι ο στόχος της Φιορεντίνα στη φετινή διοργάνωση του Conference League;

Τα τρία τελευταία χρόνια, η Φιορεντίνα έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό και μία ως τα ημιτελικά. Συνεπώς, ο στόχος της είναι και φέτος να φτάσει ως το τέλος του δρόμου και αυτήν την φορά, να κατακτήσει το τρόπαιο. Αυτός ο στόχος είναι ακόμα πιο σημαντικός φέτος για το κλαμπ, δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι φίλοι της ΑΕΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν για αυτό το ματς. Τι ατμόσφαιρα αναμένουν στο στρατόπεδο της Φιορεντίνα, να επικρατεί στο γήπεδο;

Όλοι στη Φλωρεντία γνωρίζουν πως οι φίλοι της ΑΕΚ θα δημιουργήσουν μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και θα βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει και εκείνη της Φιορεντίνα, να γεμίσουν το γήπεδο.

Με δεδομένα τα πολλά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η Φιορεντίνα στις εντός συνόρων διοργανώσεις, θεωρείς ότι μπορεί να πέσει μεγαλύτερο βάρος στα προσεχή ματς του ιταλικού πρωταθλήματος;

Δεν είναι θέμα επιλογής αγώνων από την πλευρά της Φιορεντίνα. Είναι σημαντικό να κερδίσουν την ΑΕΚ, προκειμένου να αρχίσουν και πάλι να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Μόνο μέσα από τα θετικά αποτελέσματα, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Με δεδομένη την πενιχρή συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την Φιορεντίνα, η αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ.