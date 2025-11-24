Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Τι να δείτε και πού να φάτε στη Φλωρεντία
Η Φλωρεντία, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι μια πόλη που μοιάζει με ζωντανό πίνακα Αναγέννησης. Με τα επιβλητικά της μνημεία, τα λιθόστρωτα στενά, τα μεγαλοπρεπή παλάτια και τα εντυπωσιακά μουσεία, αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ιταλίας.
Η πόλη αποκτά ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, καθώς η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της Group Phase του Conference League, στο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Αν βρεθείτε εκεί έστω και για δύο μέρες, αξίζει να δείτε τα αξιοθέατα της πόλης που εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη, αλλά και να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.