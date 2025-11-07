Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για τις προσομοιώσεις που αφορούν το μέλλον της ΑΕΚ στο Conference League.

Η ΑΕΚ έβαλε δύσκολα στον εαυτό της, καθώς «γκέλαρε» στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη Σάμροκ Ρόβερς, από τη στιγμή που οι Ιρλανδοί κατάφεραν να φύγουν με το βαθμό της ισοπαλίας. Στα... μισά του δρόμου της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς και ακολουθούν δυο εκτός έδρας ματς με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ.

Ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος, με ανάρτηση του στα Social Media ανέλυσε τα δεδομένα για τους βαθμούς που χρειάζεται ο Δικέφαλος για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία στα νοκ άουτ της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

H ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Με βάση το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των προσομοιώσεων, που έχουν γίνει με την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της League Phase του Conference League με βάση διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα και ξεχωριστούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο, το ορόσημο των 7 βαθμών (στους οποίους η ΑΕΚ φτάνει με νίκη επί της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια) είναι αρκετό για να δώσει πρόκριση στην επόμενη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης με θέση μέσα στην πρώτη 24άδα της τελικής βαθμολογίας.

Στις περισσότερες προσομοιώσεις μάλιστα η ΑΕΚ υπολογίζεται στους 7 με 8 βαθμούς ως πιθανότερο σενάριο και σε θέση ανάμεσα στην 17η και την 21η της τελικής κατάταξης.

Η πρόκριση στις πρώτες 24 ομάδες δείχνει εξασφαλισμένη στους 8 βαθμούς, σχεδόν βέβαιη στους 7, ενώ δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξει ομάδα που να προκριθεί και με 6 βαθμούς.

Αντίθετα αναμένεται να αυξηθεί το όριο για το top-8, που δείχνει πλέον πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ.

Σε αντίθεση με πέρυσι που υπήρξε ομάδα (Σερκλ Μπριζ) που μπήκε στην 8άδα με 11 βαθμούς, οι εφετινές μαθηματικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι ακόμα και οι 12 μπορεί τελικά να μην είναι αρκετοί!

Ολα αυτά βεβαίως είναι μαθηματικά και οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου πολλές φορές τα έχουν διαψεύσει! Το μόνο που εξασφαλίζει την ΑΕΚ και την κάθε ομάδα είναι η τελική συγκομιδή και καμία προσομοίωση δεν δίνει πρόκριση. Και εννοείται ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία αγωνιστική για τον τελική βαθμολογική της συγκομιδή!

Αλλωστε ασχέτως των σχετικών ορίων για πρόκριση, top 8 ή top 16 (που και αυτό έχει τη σημασία του για τη συνέχεια) κάθε βαθμός και κάθε θέση στην τελική κατάταξη μετράει: και από πλευράς επιλογών αντιπάλου για τη συνέχεια και από πλευράς χρημάτων και από πλευράς βαθμολογικού μπόνους για τον συντελεστή κάθε ομάδας.

Σημειώνεται ότι η ΑΕΚ με τέσσερις βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές βρίσκεται στην 15η θέση της τρέχουσας βαθμολογίας. Αν αυτή ήταν η τελική βαθμολογία στη νοκ άουτ φάση των πλέι οφ θα κληρωνόταν είτε με τη 17η Νόα ή με την 18η Ριέκα...».

Ακόμα και να καταφέρει να παραμείνει στις πρώτες 16 θέσεις της βαθμολογίας έχει τη σημασία του...