Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη χοντρή γκέλα της ΑΕΚ απέναντι στην αδύναμη Σάμροκ Ρόβερς που τη δεδομένη στιγμή βάζει σε ένα μπλέξιμο τον στόχο της πρόκρισης από τη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ δεν είχε κάποιο ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό πλάνο κόντρα στη ακίνδυνη Σάμροκ Ρόβερς. Βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ από ένα ανύπαρκτο πέναλτι του εκνευριστικού και κακού Ισπανού διαιτητή, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα και όταν στο δεύτερο μέρος δημιούργησε αρκετές φάσεις, έβγαλε ξανά το βασικό της φετινό πρόβλημα. Την αναποτελεσματικότητα. Καταγράφοντας xGoals 4,21 και σκοράροντας μόλις μια φορά από την άσπρη βούλα. Στο τέλος της βραδιάς έσωσε απλά τον βαθμό απέναντι σε μια ιρλανδική ομάδα που έπαιζε συνεχώς άμυνα, έκανε καθυστερήσεις και δεν απείλησε ούτε μια φορά πέραν της στιγμής του πέναλτι.

Η ΑΕΚ εξακολουθεί να μην βελτιώνει το παιχνίδι της συνεχίζοντας από τις αρχές Οκτώβρη στο ίδιο μοτίβο με εξαίρεση τον αγώνα με την Αμπερντίν. Αρκετά πρόσωπα είχαν μέτρια ως κακή εικόνα, ο Νίκολιτς δεν πήρε τίποτα από τα άκρα του, με εξαίρεση τον Ρότα που πάλευε μόνος του για ακόμα ένα παιχνίδι στη δεξιά πλευρά, ενώ μετά τις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι επόμενες κινήσεις ήρθαν στο 90' και ήταν μάλλον απεγνωσμένες με τον Βίντα σε ρόλο φορ.

Πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα της πρόκρισης για την ΑΕΚ

Η γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς ήταν ανεπίτρεπτη και πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα η ΑΕΚ κάνει δύσκολη τη ζωή της για τον μίνιμουμ ευρωπαϊκό της στόχο. Την πρόκριση από τη League Phase του Conference League. Έχοντας φτάσει στου δρόμου τα μισά μετά από τρεις αγωνιστικές, η ΑΕΚ έχει μαζέψει μόλις τέσσερις βαθμούς. Λίγοι για το πρόγραμμα το οποίο είχε ως τώρα. Τσέλιε εκτός, Αμπερντίν εντός και Σάμροκ Ρόβερς εντός. Πέρυσι η 24η που προκρίθηκε είχε επτά πόντους. Συνεπώς αν κρίνουμε από τα περσινά το όριο ίσως και φέτος είναι κάπου εκεί.

Τι σημαίνει αυτό; Δεδομένα νίκη την τελευταία αγωνιστική με την Κραϊόβα σε παιχνίδι που μάλλον θα έχει τον χαρακτήρα του «υπερτελικού». Πιθανότατα να χρειαστεί και αποτέλεσμα, μια ισοπαλία δηλαδή, είτε στην Ιταλία κόντρα στη Φιορεντίνα, είτε στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ. Συν τοις άλλοις, πέρα από το που θα κάτσει το όριο, θα παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων στις ισοβαθμίες. Η εξάρα με την Αμπερντίν μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί λυτρωτική, αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ μετά τη χθεσινή γκέλα μπλέκει. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα προκριθεί, αλλά ότι μπλέκει, μπλέκει...

Η καλοκαιρινή ευρωπαϊκή επιτυχία επιβάλλεται να έχει συνέχεια

Μιλώντας αποκλειστικά για την Ευρώπη, σίγουρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την υπέρβαση που έγινε το καλοκαίρι. Με 3/3 προκρίσεις απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Επιτυχία που πιστώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο Νίκολιτς, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν νοοτροπία νικητή. Αυτό ήταν άλλωστε το δύσκολο. Μπαίνοντας όμως στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ είχε εξ αρχής μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποτελέσματα που θα τη βοηθούσαν να χτίζει το ευρωπαϊκό της μέλλον μαζεύοντας βαθμούς, έχοντας ως στόχο να πλασαριστεί όσο ψηλότερα γινόταν και όχι να καταστρέφει ό,τι άρχισε να δημιουργεί τον περασμένο Αύγουστο.

Η καλή παρουσία στο Conference League πρέπει να είναι προτεραιότητα φέτος για την ΑΕΚ μετά την κατρακύλα των τελευταίων ετών ευρωπαϊκά, αλλά γκέλες όπως αυτή με τη Σάμροκ Ρόβερς δεν αφήνουν πολλά περιθώρια κουβέντας. Επιβάλλεται πλέον τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα σε Φλωρεντία ή Σαμψούντα, για να μην πω ένα μεγάλο διπλό. Κανονικά ο στόχος της ΑΕΚ θα έπρεπε να είναι η οκτάδα, ωστόσο όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάζει πλέον το μίνιμουμ της ευρωπαϊκής της υποχρέωσης. Να πετύχει δηλαδή την απλή πρόκριση. Στενάχωρο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά βλέπουμε...