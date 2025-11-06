Νίκολιτς: «Το πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων συνεχίζεται, να βρούμε εκτός έδρας τους βαθμούς που αφήσαμε»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του στη συνέντευξη Τύπου για τους δύο χαμένους βαθμούς με τη Σάμροκ Ρόβερς, ενώ παραδέχθηκε πως παρά την προσπάθεια το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας παραμένει.

Η ΑΕΚ πέταξε δύο βαθμούς στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς και πλέον είναι αναγκασμένη να ψάξει εκτός έδρας αποτελέσματα απέναντι σε Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ για να μην βάλει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ακόμα και την πρόκρισή της από τη Legaue Phase του Conference League. Στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως παρά την προσπάθεια που γίνεται, το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας συνεχίζει να στοιχίζει στην ΑΕΚ και τόνισε πως η ομάδα του είναι υποχρεωμένη πλέον να καλύψει τους βαθμούς που έχασε σε Ιταλία και Τουρκία στις επόμενες δύο αγωνιστικές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Είχαμε υπολογίσει αυτούς τους δύο βαθμούς που τους αφήσαμε σήμερα. Ήταν ενοχλητικό πως εξελίχθηκε. Είχαμε 30 προσπάθειες να σκοράρουμε και η αντίπαλη μια με το αμφισβητούμενο πέναλτι. Δεν καταφέραμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Υπάρχει πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, αλλά σκοράραμε μόνο με πέναλτι. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση με μια ομάδα που αμυνόταν με δέκα παίκτες, κάνοντας πολλές καθυστερήσεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος της ισοπαλίας. Οι παίκτες πολέμησαν ως το τέλος, το εκτιμώ και έκαναν όλοι τους μεγάλη προσπάθεια. Ακολουθούν δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας, με τη Φιορεντίνα και τη Σάμσουνσπορ. Θα είναι δύο δύσκολες αναμετρήσεις. Πρέπει να πάμε και να βρούμε εκεί τους βαθμούς που αφήσαμε. Θα πρέπει να πάρουμε μια νίκη για να καλύψουμε την απώλεια των βαθμών που είχαμε σήμερα».

Για το αν θεωρεί ότι είναι ψυχολογικό το πρόβλημα των χαμένων ευκαιριών και αν τον βάζει σε σκέψεις να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: «Είναι λίγο από όλα. Στη μέση της σεζόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ανάλυση εις βάθος. Συνεχίζεται το πρόβλημα από αγώνα σε αγώνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Βλέπουμε ότι πιέζουμε εξαντλητικά, δεν τους αφήνουμε να ανασάνουν. Είναι πνευματικό, θέμα προπόνησης, είναι επιλογές, όλα αυτά μαζί. Θα βρούμε τρόπο να το διαχειριστούμε και θα ψάξουμε τις λύσεις. Οι αντίπαλοι παίζουν με μεγάλη συγκέντρωση στις στατικές φάσεις, υπάρχει και η ατυχία επίσης, αλλά και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των αντίπαλων γκολκίπερ».