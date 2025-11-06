Η ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της «γκέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Conference League, καθώς ήρθε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερς και ο Δικέφαλος έφτασε τους τέσσερις βαθμούς.

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Ο αγώνας της «Αρτέμιο Φράνκι» θα κάνει σέντρα στις 22:00.