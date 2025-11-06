ΑΕΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».
Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της «γκέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Conference League, καθώς ήρθε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερς και ο Δικέφαλος έφτασε τους τέσσερις βαθμούς.
Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Ο αγώνας της «Αρτέμιο Φράνκι» θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 1-1
- 27 Νοεμβρίου 2025: Φιορεντίνα - ΑΕΚ 22:00
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 19:45
- 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Κραϊόβα 22:00
