ΑΕΚ: «Κανένα καπνογόνο για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή κλεισίματος θυρών»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της προς τον κόσμο ενόψει του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς υπενθυμίζει την ποινή με διετή αναστολή για κλείσιμο του πετάλου που υπάρχει από την UEFA.

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ τονίζει στους φιλάθλους της πως δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένα άναμμα καπνογόνου και καμία χρήση λέιζερ στο αποψινό ματς με τη Σάμροκ που είναι πιθανό να ενεργοποιήσουν την ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23 και 25.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (6/11, 19.45) αγώνα με την Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 16.45.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει όπως και στο παιχνίδι με την Αμπερντίν να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Όπως επίσης και χρήση λέιζερ. Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Σας περιμένουμε απόψε στο Σπίτι Μας».