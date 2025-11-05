Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια την προετοιμασία για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς, όπου με νίκη παίρνει σημαντική ώθηση για την πρόκριση.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την τρίτη στροφή της League Phase του Conference League, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της με προπόνηση στην OPAP Arena για την αυριανή αναμέτρηση (6/11, 19:45) με τη Σάμροκ Ρόβερς. Ένα σημαντικό ματς καθώς με νίκη η Ένωση φτάνει τους έξι βαθμούς και κάνει το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση, όπως τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας φυσικά το βλέμμα της και στην πρώτη οκτάδα.

Οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν άλλα προβλήματα πλην των γνωστών απόντων Ελίασον και Ζίνι, με τον δεύτερο φυσικά να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης. Οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, ο οποίος αναμένεται να επαναφέρει διάφορους παίκτες στο αρχικό σχήμα σε σύγκριση με το τελευταίο ματς με τον Παναιτωλικό.

Όπως διαβάσατε χθες, ένα πιθανό σχήμα είναι με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Μάνταλο στο «δέκα», τον Κουτέσα αριστερά, τον Κοϊτά ή τον Γκατσίνοβιτς δεξιά και τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Πριν την έναρξη της προπόνησης, η οποία ήταν ανοικτή για τα πρώτα 15 λεπτά, όλη η ομάδα της ΑΕΚ χαιρέτισε το τεχνικό τιμ με το κλίμα να είναι εξαιρετικό. Στη συνέχεια όλοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τις οδηγίες του πριν την έναρξη του προγράμματος.