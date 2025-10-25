Εκπληκτική απόδοση από τους Ραζβάν Μαρίν, Ορμπελίν Πινέδα και Πέτρο Μάνταλο, με τον άξονα της ΑΕΚ να διαλύει την Αμπερντίν, όπως αποτυπώνεται και μέσα από τα στατιστικά τους στο Wyscout.

Η ΑΕΚ ήταν ισοπεδωτική το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Αμπερντίν. Έψαχνε αντίδραση και τη βρήκε με ένα εμφατικό σκορ και μια συντριπτική εμφάνιση κόντρα στη σκωτσέζικη ομάδα, ανοίγοντας λογαριασμό στη League Phase του Conference League. Το 6-0 μοιάζει μικρό με βάση τα δοκάρια και τις ευκαιρίες που είχε η Ένωση που θα μπορούσε να σκοράρει ακόμα και διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Όλοι ανεξαιρέτως έπιασαν εξαιρετική απόδοση, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να βγάζουν υψηλά επίπεδα πίεσης και έντασης από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Ρυθμό που δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να ακολουθήσουν οι ποδοσφαιριστές της Αμπερντίν, με τους κιτρινόμαυρους να τους παρασύρουν με την ορμή και την αποφασιστικότητά τους.

Ένα... κλικ παραπάνω, εκτός του MVP των δύο πρώτων τερμάτων Αμπουμπακαρί Κοϊτά που άνοιξε και τον δρόμο της νίκης, ήταν ο άξονας της ΑΕΚ με τους Μαρίν και Πινέδα στο κέντρο και τον Μάνταλο λίγο πιο μπροστά τους. Ανασταλτικά έκοβαν τα πάντα, όλο το παιχνίδι ξεκίναγε από τα πόδια τους και έκαναν ό,τι ήθελαν «πνίγοντας» τη σκωτσέζικη ομάδα. Οι αριθμοί της απόδοσής τους στο Wyscout είναι ενδεικτικοί για το τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena.

Τα εκπληκτικά ποσοστά των Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλου με την Αμπερντίν

Σύμφωνα με το Wyscout, ο Ραζβάν Μαρίν πέρα από το γκολ, είχε 3/4 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, τρία κλεψίματα και έξι ανακτήσεις μπάλας, εκ των οποίων οι πέντε ήταν στο μισό του αντιπάλου. Ο Ρουμάνος μέσος είχε 93% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, με 12/12 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 15/17 ακριβείς προωθητικές πάσες και 3/4 σωστές βαθιές μπαλιές.

Ο Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με το Wyscout, μπορεί να υστέρησε λίγο στις αμυντικές μονομαχίες κερδίζοντας 3/9, ωστόσο ολοκλήρωσε το ματς με 14 ανακτήσεις μπάλες, τις πέντε στο μισό του αντιπάλου, δύο κλεψίματα και 1/1 κερδισμένες δεύτερες μπάλες. Δημιουργικά ο Μεξικανός χαφ είχε μια ασίστ και κατέγραψε 95% σωστές μεταβιβάσεις, με 8/8 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 9/10 σωστές προωθητικές μπαλιές, 2/3 εύστοχες πάσες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και 7/8 σωστές βαθιές μπαλιές.

Ο Πέτρος Μάνταλος που έπαιξε ρόλο στο πρέσινγκ ψηλά στο τρίτο γκολ είχε σύμφωνα με το Wyscout ανασταλτικά 5/5 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 1/1 κερδισμένες δεύτερες μπάλες, τέσσερα κλεψίματα και έξι ανακτήσεις μπάλας, τις τρεις στο μισό του αντιπάλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δημιουργικά είχε 81% εύστοχες μεταβιβάσεις, με 3/5 επιτυχημένες βαθιές μπαλιές, 6/11 σωστές πάσες στο τελευταίο τρίτο, 3/6 εύστοχες μεταβιβάσεις μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και 12/15 σωστές προωθητικές μπαλιές.

Με λίγα λόγια ο άξονας της ΑΕΚ... έκοβε και έραβε απέναντι στην Αμπερντίν προκαλώντας... ασφυξία στον αντίπαλο και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για να έρθει αυτή η ολοκληρωτική εμφάνιση και νίκη.