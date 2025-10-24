ΑΕΚ: Τέσσερις νίκες σε μία σεζόν στην Ευρώπη, μετά από 19 χρόνια!

O Aνδρέας Δημάτος κάνει μία πρώτη θετική αποτίμηση της συμμετοχής της ΑΕΚ στο Conference, η οποία όμως δεν κρίνεται… επαρκής για τον επιστροφή στην κανονικότητα και εξηγεί γιατί θα απαιτηθεί ρεκόρ νικών στην 62χρονη ευρωπαϊκή της ιστορία με τον Νίκολιτς να καλείται να ξεπεράσει Φερέρ, Μπάγεβιτς και Φερνάντο Σάντος!

Τις τέσσερις νίκες στην εφετινή ευρωπαϊκή της διαδρομή συμπλήρωσε η ΑΕΚ, σχετικά… νωρίς, από τα τέλη Οκτωβρίου και με τέσσερα ακόμα εξασφαλισμένα

ευρωπαϊκά ματς μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Τα δύο εκ των οποίων έχει να τα δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που μέχρι σήμερα έχει πετύχει το απόλυτο με τέσσερα στα τέσσερα επί της Χάποελ Μπερ Σέβα, του Άρη Λεμεσού, της Άντερλεχτ και της Αμπερντίν.

Μπορεί να φαίνεται σχετικά απλό, αλλά για να βρούμε τέσσερις ευρωπαϊκές νίκες σε μία ευρωπαϊκή σεζόν θα πρέπει να γυρίσουμε 19 ολόκληρα χρόνια πίσω και στην ποδοσφαιρική περίοδο 2006-07, στην πιο επιτυχημένη συμμετοχή στην ιστορία της Ένωσης στο Champions League! Mε προπονητή τον Σέρα Φερέρ η ΑΕΚ είχε κάνει το δύο στα δύο στον τρίτο προκριματικό απέναντι στην σκωτσέζικη Χαρτς και στη συνέχεια τις δύο πρώτες και μοναδικές της νίκες σε όμιλο Champions League απέναντι σε Λιλ και Μίλαν στο ΟΑΚΑ! Eκείνη άλλωστε η σεζόν είναι μόλις η δεύτερη μετά το 2000 κατά την οποία η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα σε προσφορά ευρωπαϊκών βαθμών στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη ήταν η σεζόν 2017-18 με προπονητή τον Μανόλο Χιμένεθ στο Europa League, αλλά τότε είχε βασιστεί στο… αήττητο με δύο μόλις νίκες στη σεζόν (η μία στα προκριματικά επί της Μπριζ και η δεύτερη στη Ριέκα) και στο ρεκόρ των οκτώ ισοπαλιών! Τέσσερις νίκες σε μία σεζόν η ΑΕΚ στον τρέχοντα αιώνα έχει κάνει ακόμα μία φορά τη σεζόν 2002-03 και πάλι μέσω Champions League με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δύο νίκες στα προκριματικά επί του ΑΠΟΕΛ, έξι ισοπαλίες στον όμιλο του Champions League (το ρεκόρ που παραμένει μέχρι και σήμερα) και αμέσως μετά δύο νίκες επί της Μακάμπι Χάιφα στη φάση των 32 του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ!

Το ρεκόρ της όμως, που καλείται να καταρρίψει εφέτος, είναι οι έξι ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος την περίοδο 2001-02 σε

αγωνιστικές συνθήκες από πλευράς επιπέδου αντιπάλων, που προσομοιάζουν με την φετινή της συμμετοχή στο Conference League… Για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ εκείνης της περιόδου νίκησε στον ένα προκριματικό που χρειάστηκε για να προκριθεί δύο φορές την Γκρεβενμάχερ από το Λουξεμβούργο (η τελευταία εξάρα της ΑΕΚ πριν από τη χθεσινή) και στη συνέχεια από μία φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια την Χιμπέρνιαν και τη Λίτεξ Λόβετς και δύο φορές μέσα-έξω την κροάτικη Όσιγιεκ, μέχρι τον αποκλεισμό στη φάση των 16 από την Ίντερ με δύο ήττες!

Τέσσερις αλλά δεν είναι αρκετές…

Σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο αυτό το εφετινό μέχρι σήμερα 4-3-1 της ΑΕΚ στην Ευρώπη; Πέραν της στατιστικής και της ιστορίας δεν είναι αρκετό σε καμία περίπτωση για την Ένωση, όχι μόνο φυσικά για την πρόκρισή της στις επόμενες νοκ άουτ φάσεις της φετινής διοργάνωσης αλλά και από πλευράς συντελεστή. Από αυτές τις τέσσερις ευρωπαϊκές νίκες οι τρεις έγιναν στην προκριματική διαδικασία και ναι μεν ήταν… χρυσάφι και επιτεύχθηκαν απέναντι σε αντιπάλους που κάλλιστα και οι τρεις θα μπορούσαν να ήταν αντίπαλοί της στη League Phase του Conference League, αλλά δεν της πρόσφεραν σχεδόν τίποτα για τον δικό της συντελεστή ωφελώντας μόνο τον συντελεστή της χώρας! Στον δικό της συντελεστή, όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο, δεν άλλαξε τίποτα ούτε η χθεσινή νίκη επί της Αμπερντίν! Μετράει και μάλιστα πολύ αλλά στον συντελεστή των 9,000 της ΑΕΚ είναι προϋπολογισμένοι ασχέτως αποτελεσμάτων 2,500 βαθμοί με το που προκρίθηκε τον Αύγουστο επί της Άντερλεχτ…

Και αυτό γιατί ακόμα και μηδέν πόντους να κάνει μία ομάδα στη League Phase του Conference ή του Europa League παίρνει ένα ελάχιστο μπόνους 2,500 βαθμών, το οποίο όμως δεν προστίθεται στους βαθμούς που τελικά θα κατακτήσει. Με απλά λόγια η ΑΕΚ με τη χθεσινή της νίκη κάλυψε τους 2,000 από τους 2,500

εξασφαλισμένους βαθμούς στον συντελεστή της τον οποίο θα αρχίσει να αυξάνει από τους επόμενους αγώνες της. Αν νικήσει σε δύο εβδομάδες τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, τότε θα ξεκολλήσει από τους 9,000 βαθμούς συντελεστή, θα πάει στους 10,500 (καλύπτοντας και το υπόλοιπο των 500 πόντων) και θα αρχίσει την άνοδό της στην ευρωπαϊκή βαθμολογία με προοπτική την επιστροφή στη δική της κανονικότητα, που δεν έχει βεβαίως σχέση με την 174 η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Απαιτείται ρεκόρ… αιώνα!

Επί της ουσίας στο τέλος της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν για να έχει καταφέρει η ομάδα του Νίκολιτς να φέρει στα μέτρα της την κατάσταση (λόγω κυρίως του

περσινού της οδυνηρού αποκλεισμού αλλά της ευρωπαϊκής απουσίας τη σεζόν 2022-23) και να έχει μερικώς βελτιώσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή ενόψει των

επερχόμενων καλοκαιρινών προκριματικών δεν θα είναι αρκετή η ισοφάριση του ρεκόρ των έξι ευρωπαϊκών νικών σε μία σεζόν μέσα στον τρέχοντα αιώνα (κάτι τέτοιο θα ανεβάσει τον συντελεστή της στους 12,500 βαθμούς), αλλά θα απαιτηθεί η κατάρριψή του για να έχει πιο ήσυχο το… κεφάλι της με έναν συντελεστή κοντά στους 15,000 βαθμούς, όπως το πέτυχε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Mε τη μόνη διαφορά ότι ο υψηλός στόχος των επτά ευρωπαϊκών νικών μέσα στην ίδια ευρωπαϊκή σεζόν δεν θα αποτελεί για την ΑΕΚ ρεκόρ αιώνα, αλλά ρεκόρ ευρωπαϊκής ιστορίας!