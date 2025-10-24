ΑΕΚ: Πήρε με εμφατικό τρόπο (και σκορ), το ματς που είχε σημασία!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την υπέροχη ευρωπαϊκή βραδιά της Ένωσης στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, εστιάζει και αναφέρεται στο ματς στο Φάληρο μετά το... φάρμακο της Αμπερντίν.

Λογικό και επόμενο να απογειωθεί η κουβέντα γύρω από το αγωνιστικό, μετά την ήττα της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, όπως και το γεγονός πως προκάλεσε μεγάλη πίεση σε όλους στην.... κιτρινόμαυρη φυλή! Κυρίως για την εικόνα παράδοσης στο δεύτερο 45λεπτο και μετά το 0-2, η οποία δεν είναι αποδεκτή, αλλά και σα συνέχεια απογοήτευσης σε επίπεδο αποτελεσμάτων στα ντέρμπι, για να μη ξεχνιόμαστε. Άλλωστε πρόκειται για μια ήττα που ήταν συνέχεια μιας μέτριας έως κακής απόδοσης (που κρίθηκε βέβαια από σούπερ υπέρ του Δικέφαλου ανατροπής) με την Κηφισιά και αφού είχε προηγηθεί μια αντίστοιχα προβληματική ήττα: στην πρεμιέρα της League phase του Conference League, στην Σλοβενία, με αντίπαλο την Τσέλιε. Κοινώς υπήρχε λόγος και αιτία προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση με επίκεντρο το αγωνιστικό και πιο συγκεκριμένα το ίδιο το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Σημειώναμε και υπογραμμίζαμε πως η αναμέτρηση που ακολουθεί, της ΑΕΚ με την Αμπερντίν για την Ευρώπη, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φάρμακο και μια ένεση τόνωσης της ψυχολογίας όλων στην Ένωση και το ποδοσφαιρικό της τμήμα, ενόψει και του ντέρμπι που ακολουθεί στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό! Αν μη τι άλλο αυτό έγινε και με το παραπάνω: η Ένωσης επικράτησε με 6-0 των Σκωτσέζων, για πολλοστή φορά κυριάρχησε ομαδας από τη συγκεκριμένη χώρα (6η κατά κάποιο τρόπο και... χονδρικά), έφτιαξε το παρόν της και μπορεί να απογειώσει το μέλλον της στη διοργάνωση, τη στιγμή που έφτιαξε τη διάθεσή της ενόψει ντέρμπι την Κυριακή. Εκτιμώ πως δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τόσο -σε επίπεδο αποτελέσματος- ιδανικό σενάριο και βράδυ για την ΑΕΚ με αυτό που τελικά ζήσαμε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Άσχετα φυσικά με το ποιον είχε απέναντί της και αν ήταν ικανός για το οτιδήποτε, ή όχι: εξηγούμαι για να μην παρεξήγουμαι...

Η ΑΕΚ τελικά πήρε με εμφατικό τρόπο (και σκορ), το ματς που είχε για εκείνη, μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε προηγήθηκε αυτού, αλλά και ακολουθεί... Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα: η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε μεγαλύτερη ανάγκη μια τόσο μεγάλη -και σε έκταση αποτελέσματος- νίκη στην Ευρώπη στην έδρα της, όπως ήρθε αυτή με την Αμπερντίν, από το να κερδίσει ξανά στην έδρα της τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και να μη χάσει, ή να πάρει διπλό, στο Φάληρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό! Όλοι γνωρίζουμε για την ανάγκη που υπάρχει για την Ένωση να προκύψει μια επιτυχημένη σεζόν στο Conference League, για το τώρα, μα πολύ περισσότερο για το αύριο, ωστόσο επαναλαμβάνω και για το σήμερα και το φέτος! Ακόμη πιο συγκεκριμένα έχει σημασία και ο τρόπος που έφτασε σε αυτή την 6αρα η ΑΕΚ μιας και προφανώς δεν είναι από τύχη: περισσότερο ατυχία είχε άλλωστε με τόσα δοκάρια και χαμένες φάσεις.

Η Ένωση κυριάρχησε σε όλο το ματς... Πραγματικά δεν υπήρξε διάστημα στη διάρκεια του 90λεπτου όπου ο αντίπαλος να έβαλε έστω λίγο δύσκολα στους κιτρινόμαυρους! Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν το απόλυτο κουμάντο της αναμέτρησης και το 6-0 φαντάζει στην πραγματικότητα πολύ λίγο για να αναδείξει όσα (σωστά και όμορφα) έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ στο χορτάρι. Προφανώς έπαιξε ρόλο και ο αντίπαλος για να προκύψει τέτοια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική επιβολή, αλλά όσο εύκολος και κακός να είναι, δεν γίνεται να προκύψει τέτοιο αποτέλεσμα στο χορτάρι (και δεν εννοώ τα έξι γκολ αφού αυτά ήταν το ...μίνιμουμ). Το σημειώνω αυτό χωρίς να θέλω να απαξιώσω μια ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο και η οποία κατέκτησε το Κύπελλο της Σκωτίας, όπως είναι η Αμπερντίν! Αλλά δεν έδειξε ομάδα να δύναται να ανταποκριθεί απέναντι σε όσα έβγαλε στο χορτάρι η ΑΕΚ...

Μεγάλη νίκη με... μικρό, αλήθεια το γράφω, σκορ για την ΑΕΚ: αν θα αποδειχθεί αρκετή για να παρουσιάσει μια σούπερ -σε επίπεδο ψυχολογίας και ανταπόκρισης- ανταγωνιστική ομάδα στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό σε δυο 24ωρα, δεν γίνεται κανείς να το απαντήσει! Θα φανεί στο χορτάρι... Ωστόσο είναι σημαντικότερη από τη μάχη της Κυριακής και έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα (και πίστη) να κοιτάξει άμεσα ψηλότερα σε μια διοργάνωση που προσφέρεται... Συνεχίζει αήττητη εντός στην Ευρώπη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, τη στιγμή που σε 8 ευρωπαϊκές νύχτες από τον Ιούλιο έως τώρα, αριθμεί τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια μόλις ήττα, προσφέροντας αν μη τι άλλο τα περισσότερα στην βαθμολογία της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ήταν σημαντικό σίγουρα ότι δεν τράβηξε το... πόδι από το γκάζι (όπως συνηθίζουμε να λέμε και να γράφουμε) μιας και η εξάρα αυτή ίσως όταν πρέπει να αποδειχθεί: χρυσή!

*Σωστά μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έβγαλε λίγο ενόχληση υπογραμμίζοντας πως μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ίσως και να μετρά και την ήττα από Τσέλιε, τη στιγμή που μίλησε για "καταστροφή"! Κριτική έγινε και θα συνεχιστεί αλλά όχι ισοπέδωση και απαξίωση, τουλάχιστον στα ΜΜΕ, μιας και υπάρχουν (και) τα social media. Αλλά υπάρχουν διαφορές σε πρόσωπα και πράγματα στο χορτάρι για τα οποία θα γράψουμε από αύριο πολύ πιο συγκεκριμένα!