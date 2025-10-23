Μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ οι φίλοι της Αμπερντίν παρέμειναν στην εξέδρα της «OPAP Arena» και πανηγύριζαν τα γκολ που έβαζαν οι γιοι Γιόβιτς και Βίντα.

Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Conference League, καθώς διέλυσε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Σκωτσέζοι είχαν περισσότερους από 1.000 φιλάθλους στο πλευρό τους, οι οποίοι παρά το βαρύ σκορ δεν έχασαν το βρετανικό χιούμορ τους.

Μετά το ματς οι γιο του Ντομαγκόι Βίντα και του Λούκα Γιόβιτς βγήκαν να παίξουν μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, με τους φιλοξενούμενους φιλάθλους να... πανηγυρίζουν έξαλλα τα γκολ των δυο πιτσιρικάδων.

Μάλιστα οι δυο νεαροί φεύγοντας χειροκρότησαν τους Σκωτσέζουν για την... κερκίδα που έκαναν.