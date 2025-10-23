ΑΕΚ: Οι Σκωτσέζοι παρά τα έξι γκολ έμειναν στην εξέδρα και... πανηγύριζαν τα γκολ των γιων Γιόβιτς και Βίντα (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
AEK

bet365

Μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ οι φίλοι της Αμπερντίν παρέμειναν στην εξέδρα της «OPAP Arena» και πανηγύριζαν τα γκολ που έβαζαν οι γιοι Γιόβιτς και Βίντα.

Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Conference League, καθώς διέλυσε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Σκωτσέζοι είχαν περισσότερους από 1.000 φιλάθλους στο πλευρό τους, οι οποίοι παρά το βαρύ σκορ δεν έχασαν το βρετανικό χιούμορ τους.

Μετά το ματς οι γιο του Ντομαγκόι Βίντα και του Λούκα Γιόβιτς βγήκαν να παίξουν μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, με τους φιλοξενούμενους φιλάθλους να... πανηγυρίζουν έξαλλα τα γκολ των δυο πιτσιρικάδων.

Μάλιστα οι δυο νεαροί φεύγοντας χειροκρότησαν τους Σκωτσέζουν για την... κερκίδα που έκαναν.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα