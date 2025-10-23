ΑΕΚ: Οι Σκωτσέζοι παρά τα έξι γκολ έμειναν στην εξέδρα και... πανηγύριζαν τα γκολ των γιων Γιόβιτς και Βίντα (vid)
Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Conference League, καθώς διέλυσε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Σκωτσέζοι είχαν περισσότερους από 1.000 φιλάθλους στο πλευρό τους, οι οποίοι παρά το βαρύ σκορ δεν έχασαν το βρετανικό χιούμορ τους.
Μετά το ματς οι γιο του Ντομαγκόι Βίντα και του Λούκα Γιόβιτς βγήκαν να παίξουν μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, με τους φιλοξενούμενους φιλάθλους να... πανηγυρίζουν έξαλλα τα γκολ των δυο πιτσιρικάδων.
Μάλιστα οι δυο νεαροί φεύγοντας χειροκρότησαν τους Σκωτσέζουν για την... κερκίδα που έκαναν.
🥹💛 Τα παιδιά των Γιόβιτς-Βίντα στην OPAP Arena!#aek #aekfc pic.twitter.com/AqnGBVBUCX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
