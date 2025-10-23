Κοϊτά: «Έχουμε ανταγωνιστική ομάδα, θέλαμε αυτή τη νίκη πάρα πολύ»

Κοϊτά: «Έχουμε ανταγωνιστική ομάδα, θέλαμε αυτή τη νίκη πάρα πολύ»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ

Ο σκόρερ των δύο εκ των έξι τερμάτων της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν, Αμπουμπακαρί Κοϊτά στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για την Ένωση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην Cosmote TV:

«Θέλαμε να νικήσουμε σήμερα πάρα πολύ. Δεν κάναμε καλή αρχή στον θεσμό. Θέλαμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ και τα καταφέραμε από νωρίς. Νομίζω απέναντι στον ΠΑΟΚ ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρώτο μέρος, θα μπορούσαμε να κερδίζουμε 2-0 στο ημίχρονο. Δεν σηκώσαμε όμως κεφάλι και δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι.

Σήμερα ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Χαίρομαι όταν σκοράρω και βοηθάω την ομάδα μου. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Έχουμε μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική επίσης. Ξεκινήσαμε καλά, έχουμε καλό προπονητή και καλούς παίκτες».

