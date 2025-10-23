Κοϊτά: «Έχουμε ανταγωνιστική ομάδα, θέλαμε αυτή τη νίκη πάρα πολύ»
Όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην Cosmote TV:
«Θέλαμε να νικήσουμε σήμερα πάρα πολύ. Δεν κάναμε καλή αρχή στον θεσμό. Θέλαμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ και τα καταφέραμε από νωρίς. Νομίζω απέναντι στον ΠΑΟΚ ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρώτο μέρος, θα μπορούσαμε να κερδίζουμε 2-0 στο ημίχρονο. Δεν σηκώσαμε όμως κεφάλι και δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι.
Σήμερα ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Χαίρομαι όταν σκοράρω και βοηθάω την ομάδα μου. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Έχουμε μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική επίσης. Ξεκινήσαμε καλά, έχουμε καλό προπονητή και καλούς παίκτες».
