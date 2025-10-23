Οι κάκιστες καιρικές συνθήκες είχαν ως συνέπεια την οριστική διακοπή της αναμέτρησης της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Ο αγώνας της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας διακόπηκε στο 13ο λεπτό λόγω των πολύ άσχημων καιρικών συνθηκών. Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών είχαν ως συνέπεια τη μη ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, μιας και το γήπεδο κρίθηκε ακατάλληλο για την αναμέτρηση. Ο Άγγλος διαιτητής Ρόμπερτ Τζόουνς σφύριξε την έναρξη, ωστόσο στο 13ο λεπτό αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα ενώ το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Οι συνθήκες έγιναν αδύνατες, καθώς η μπάλα κολλούσε στο νερό, και μετά από διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των ομάδων, πάρθηκε η μόνη ρεαλιστική απόφαση. Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο 9ο λεπτό, η Ριέκα είχε σκοράρει με τον Φρουκ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο VAR. Η UEFA θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες την ημερομηνία διεξαγωγής του ματς, με τους Κροάτες να τονίζουν πως θα διεξαχθεί αύριο στις 16.00. Η διοίκηση της Ριέκα πίεσε αρκετά για να συνεχιστεί το ματς, ωστόσο οι Τσέχοι ήταν αντίθετοι και δεν επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο.