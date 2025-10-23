Στο 18ο λεπτό του αγώνα με την Αμπερντίν η ΑΕΚ έφυγε εξαιρετικά στην αντεπίθεση και ο Ρότα «σέρβιρε» στον Κοϊτά το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η ΑΕΚ πήρε «αέρα» δυο τερμάτων πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών στην αναμέτρηση με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 18' ο Ρότα έκανε την ανάκτηση, ο Ελίασον κουβάλησε την μπάλα, τη γύρισε κεντρικά στον διεθνή μπακ, ο οποίος με υπέροχη πάσα βρήκε τον Κοϊτά και ο Μαυριτανός με άψογο πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 2-0.

Ο Δικεφάλος θα μπορούσε να πετύχει το 2-0 δυο λεπτά νωρίτερα. Στο 16' ο Πένραϊς εκτέλεσε φάουλ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλια και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Αμπερντίν.