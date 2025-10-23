Ένα λεπτό μετά την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου και η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Αμπερντίν. Δράστης ο Κοϊτά που με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στον αγώνα με την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Συγκεκριμένα στο 11' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Κοϊτά. Ο μεσοεπιθετικός τη; Ένωσης μετά από ωραία ντρίπλα που έκανε με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.