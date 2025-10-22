Προπονητής Αμπερντίν: «Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Νίκολιτς, αν κάνουμε λάθη θα μας τιμωρήσουν σκληρά»

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Αμπερντίν, Τζίμι Τέλιν, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά τη βαριά ήττα από την Τσέλιε καλείται να κάνει «σεφτέ» στη League Phase του Conference League στον αγώνα με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια (23/10, 19:45). Ο προπονητής των Σκετσέζων, Τζίμι Τέλιν, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με το Δικέφαλο και τόνισε πως του αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του προπονητής Αμπερντίν

«Νομίζω ότι αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Μου αρέσει ο τρόπος που ο Μάρκο Νίκολιτς παίζει με την ομάδα του. Έχουν καλές ιδέες, καλή επιθετική διάταξη. Είναι μια πρόκληση για εμάς, αλλά είναι επίσης καλό για εμάς να δεχτούμε αυτή την πρόκληση και να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει πάντα να σέβεσαι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο αντίπαλος, αλλά πρέπει επίσης να πιστεύεις ακράδαντα στις δικές σου ικανότητες και στον τρόπο που θέλουμε να προχωρήσουμε ως ομάδα.

Νομίζω ότι πήραμε κάποια μαθήματα από τους αγώνες με την Στεάουα και τη Σαχτάρ. Κάναμε κάποια λάθη που μας κόστισαν πολύ. Τώρα είναι στο χέρι μας αυτή η πρόκληση. Για εμάς, ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικός, από πολλές απόψεις. Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε στο πρωτάθλημα μας. Αλλά επίσης, θέλουμε να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη διοργάνωση για να πάρουμε βαθμούς. Είναι μια διαφορετική ομάδα αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αν κάνουμε λάθη σε ορισμένους τομείς, μπορεί να τιμωρηθούμε σκληρά.

Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ καλές ομάδες και να βάζουμε τους εαυτούς μας υπό πίεση για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί. Πιστεύω ότι είναι μια δοκιμασία για εμάς και είναι σημαντικό να πάρουμε τους βαθμούς. Είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι και ανυπομονούμε για τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει φοβερή ατμόσφαιρα στον αγώνα. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα παιχνίδι πάθους και συναισθημάτων, τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους παίκτες. Ως επαγγελματίας όμως πρέπει πάντα να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Ακόμα και όταν παίζουμε στην έδρα μας, όσο πιο δυνατός είναι ο θόρυβος, τόσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματα.

Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, είναι πολλοί δύσκολοι αγώνες εναντίον καλών ομάδων, αλλά όταν συμμετέχεις σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση πρέπει πάντα να προσπαθείς. Αυτός είναι ο στόχος μας, να πάρουμε βαθμούς αύριο και να προχωρήσουμε».