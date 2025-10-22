Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Αμπερντίν με προπόνηση στην OPAP Arena, με τους κιτρινόμαυρους να υποδέχονται τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς με «φατούρο» λόγω της επιστροφής του στην ευρωπαϊκή λίστα.

Την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αυριανής (23/10, 19:45) αναμέτρησης με την Αμπερντίν στην OPAP Arena έκανε η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Όπως διαβάσατε, ο Αρόλντ Μουκουντί δεν συμμετείχε σε κανονικούς ρυθμούς και ακολούθησε ατομικό συντηρητικό πρόγραμμα εξαιτίας του μυϊκού τραυματισμού που είχε υποστεί προ μερικών εβδομάδων.

Στην προπόνηση της ΑΕΚ, οι κιτρινόμαυροι υποδέχτηκαν τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς με «φατούρο» λόγω της επιστροφής του Αυστροκροάτη μέσου στην ευρωπαϊκή λίστα αντικαθιστώντας προσωρινά τον Ζίνι.