ΑΕΚ: Η προπόνηση στην OPAP Arena για Αμπερντίν και το «φατούρο» σε Λιούμπισιτς
Την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αυριανής (23/10, 19:45) αναμέτρησης με την Αμπερντίν στην OPAP Arena έκανε η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Όπως διαβάσατε, ο Αρόλντ Μουκουντί δεν συμμετείχε σε κανονικούς ρυθμούς και ακολούθησε ατομικό συντηρητικό πρόγραμμα εξαιτίας του μυϊκού τραυματισμού που είχε υποστεί προ μερικών εβδομάδων.
Στην προπόνηση της ΑΕΚ, οι κιτρινόμαυροι υποδέχτηκαν τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς με «φατούρο» λόγω της επιστροφής του Αυστροκροάτη μέσου στην ευρωπαϊκή λίστα αντικαθιστώντας προσωρινά τον Ζίνι.
Η προπόνηση της ΑΕΚ στην OPAP Arena ενόψει Αμπερντίν #aek #aekfc pic.twitter.com/8mH8H1YPzr— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) October 22, 2025
